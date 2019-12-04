В 1 сезоне сериала «Скажи только слово» молодая девушка Маргарита остается одна с маленьким ребенком на руках после предательства любимого супруга. Расставание дается ей нелегко, но постепенно она встает на ноги. Теперь женщина сама заботится о себе, своей матери и сыне, которому уже исполнилось 12 лет. Только вот замуж снова она так и не вышла. Разрушенный брак заставил ее раз и навсегда разочароваться в любви и перестать доверять мужчинам. Но однажды в ее жизни появляется актер Антон, полностью опровергающий мифы о легкомысленных звездах. Одновременно с этим к ней вдруг решает вернуться раскаявшийся в измене муж.