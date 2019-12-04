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Скажи только слово 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скажи только слово
Киноафиша Сериалы Скажи только слово Сезоны Сезон 1

Скажи только слово 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скажи только слово»

В 1 сезоне сериала «Скажи только слово» молодая девушка Маргарита остается одна с маленьким ребенком на руках после предательства любимого супруга. Расставание дается ей нелегко, но постепенно она встает на ноги. Теперь женщина сама заботится о себе, своей матери и сыне, которому уже исполнилось 12 лет. Только вот замуж снова она так и не вышла. Разрушенный брак заставил ее раз и навсегда разочароваться в любви и перестать доверять мужчинам. Но однажды в ее жизни появляется актер Антон, полностью опровергающий мифы о легкомысленных звездах. Одновременно с этим к ней вдруг решает вернуться раскаявшийся в измене муж.

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Список серий 1-го сезона сериала «Скажи только слово» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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