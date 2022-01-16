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Кто-то где-то 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кто-то где-то
Киноафиша Сериалы Кто-то где-то Сезоны Сезон 1

Somebody Somewhere 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто-то где-то»

В 1 сезоне сериала «Кто-то где-то» женщина по имени Сэм живет скучной и уединенной жизнью. У нее нет ни мужа, ни детей. Природа обделила ее красотой и ладной фигурой, да и особых талантов и везения у нее нет. Дни напролет Сэм проводит дома наедине с собой, общаясь только с пожилым папой и поглощая вредные вкусности. Но она чувствует, что продолжаться так вечно не может. Женщина решает попробовать себя в деле, о котором всю жизнь мечтала, – она начинает петь в хоре. Там она знакомится с таким же неудачником и решается поехать вместе с ним в путешествие по стране. Так Сэм узнает, что изменить жизнь и найти по-настоящему близких людей никогда не поздно.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Кто-то где-то График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
БФД BFD
Сезон 1 Серия 1
16 января 2022
Безделушки и штуковины Knick-Knacks And Doodads
Сезон 1 Серия 2
23 января 2022
Яичная скорлупа Egg Shells
Сезон 1 Серия 3
30 января 2022
Праздник святого Франциска Feast of St. Francis
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2022
Ти-Ти Па-Па Tee-Tee Pa-Pah
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2022
Жизнь может быть мечтой Life Could Be A Dream
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2022
Миссис Диддлс Mrs. Diddles
Сезон 1 Серия 7
27 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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