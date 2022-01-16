В 1 сезоне сериала «Кто-то где-то» женщина по имени Сэм живет скучной и уединенной жизнью. У нее нет ни мужа, ни детей. Природа обделила ее красотой и ладной фигурой, да и особых талантов и везения у нее нет. Дни напролет Сэм проводит дома наедине с собой, общаясь только с пожилым папой и поглощая вредные вкусности. Но она чувствует, что продолжаться так вечно не может. Женщина решает попробовать себя в деле, о котором всю жизнь мечтала, – она начинает петь в хоре. Там она знакомится с таким же неудачником и решается поехать вместе с ним в путешествие по стране. Так Сэм узнает, что изменить жизнь и найти по-настоящему близких людей никогда не поздно.