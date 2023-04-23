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Кто-то где-то 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кто-то где-то
Киноафиша Сериалы Кто-то где-то Сезоны Сезон 2

Somebody Somewhere 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кто-то где-то»

Во 2 сезоне сериала «Кто-то где-то» в центре событий оказывается Сэм, уроженка Канзаса, которая всеми силами пытается соответствовать устоям и общепринятым традициям родного города. Испытывая на себе давление и ощущая боль утраты после потери сестры, героиня находит спасение в музыке. Именно это увлечение позволяет Сэм отправиться в путешествие, где она знакомится с теми, кого отвергает общество. Эти люди оказались для девушки родственными душами. Новый приятель убеждает Сэм выступать на сцене, ведь именно в этом заключается ее призвание. В новом сезоне Сэм продолжает свой путь.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Кто-то где-то График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
ННП NNP
Сезон 2 Серия 1
23 апреля 2023
Кто-то где-то Somebody Somewhere
Сезон 2 Серия 2
30 апреля 2023
SLS
Сезон 2 Серия 3
7 мая 2023
Ключи от телефона с наличными и идентификатором Keys Phone Cash ID
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2023
НМБ НМП\ NMB NMP
Сезон 2 Серия 5
21 мая 2023
Человеческое счастье Manhappiness
Сезон 2 Серия 6
28 мая 2023
К Эду To Ed
Сезон 2 Серия 7
28 мая 2023
График выхода всех сериалов
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