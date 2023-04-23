Во 2 сезоне сериала «Кто-то где-то» в центре событий оказывается Сэм, уроженка Канзаса, которая всеми силами пытается соответствовать устоям и общепринятым традициям родного города. Испытывая на себе давление и ощущая боль утраты после потери сестры, героиня находит спасение в музыке. Именно это увлечение позволяет Сэм отправиться в путешествие, где она знакомится с теми, кого отвергает общество. Эти люди оказались для девушки родственными душами. Новый приятель убеждает Сэм выступать на сцене, ведь именно в этом заключается ее призвание. В новом сезоне Сэм продолжает свой путь.