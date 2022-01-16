Сериал «Кто-то где-то» – это комедийная драма об исполнении мечты и поиске себя. Немолодая американка Сэм не наделена ни красивой внешностью, ни большими деньгами, ни особенным везением. Она живет скучной однообразной жизнью, спит до вечера и общается только со своим пожилым отцом. Но у Сэм есть любимое дело – она поет в хоре. Там она знакомится с единомышленниками, вместе с которыми решает отправиться в путешествие. Это приключение показывает ей, что найти свой путь и своих людей никогда не поздно.