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Киноафиша Сериалы Кто-то где-то
Кто-то где-то (2022 - …) Somebody Somewhere 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 3 часа 30 минут
О чем сериал

Сериал «Кто-то где-то» – это комедийная драма об исполнении мечты и поиске себя. Немолодая американка Сэм не наделена ни красивой внешностью, ни большими деньгами, ни особенным везением. Она живет скучной однообразной жизнью, спит до вечера и общается только со своим пожилым отцом. Но у Сэм есть любимое дело – она поет в хоре. Там она знакомится с единомышленниками, вместе с которыми решает отправиться в путешествие. Это приключение показывает ей, что найти свой путь и своих людей никогда не поздно.

Кто-то где-то - трейлер первого сезона
Кто-то где-то
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Mike Hagerty
Кристофер Калер
Джефф Хиллер
Дэнни МакКарти
Мэри Катрин Гаррисон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кто-то где-то - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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