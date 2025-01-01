Меню
Простак за границей
Сезоны
Простак за границей, список сезонов
An Idiot Abroad
Год выпуска
2010
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Sky1
Рейтинг шоу
7.9
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Простак за границей»
Сезон 1
9 эпизодов
5 сентября 2010 - 11 ноября 2010
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
23 сентября 2011 - 11 ноября 2011
Сезон 3 / Season 3
4 эпизода
30 ноября 2012 - 21 декабря 2012
