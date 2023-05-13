Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Черная весна
Новости
Новости о сериале «Черная весна»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Черная весна»
Вся информация о сериале
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
Чем смог удивить главный хит российских цифровых платформ начала года.
Написать
2 марта 2023 10:59
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую
На этой неделе стриминги предлагают покорить столицу с Раневской, посадить за решетку маньяка, разобраться в чувствах к давним возлюбленным и спеть с Уитни Хьюстон.
Написать
10 февраля 2023 15:00
Подростки возрождают традицию дуэлей на пистолетах в трейлере сериала «Черная весна»
Саундтрек к ролику создал актер, исполнивший главную роль.
Написать
25 октября 2022 12:32
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
Написать
1 октября 2022 17:00
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667