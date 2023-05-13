Меню
Новости о сериале «Черная весна»

Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все. 
13 мая 2023 12:00
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Чем смог удивить главный хит российских цифровых платформ начала года.
2 марта 2023 10:59
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую На этой неделе стриминги предлагают покорить столицу с Раневской, посадить за решетку маньяка, разобраться в чувствах к давним возлюбленным и спеть с Уитни Хьюстон. 
10 февраля 2023 15:00
Подростки возрождают традицию дуэлей на пистолетах в трейлере сериала «Черная весна»
Подростки возрождают традицию дуэлей на пистолетах в трейлере сериала «Черная весна» Саундтрек к ролику создал актер, исполнивший главную роль.
25 октября 2022 12:32
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
1 октября 2022 17:00
