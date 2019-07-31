Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Петербург. Любовь. До востребования 2019, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Петербург. Любовь. До востребования
Сезоны
Сезон 1
Peterburg. Lyubov. Do vostrebovaniya
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
31 июля 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 28 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Петербург. Любовь. До востребования»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
31 июля 2019
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
31 июля 2019
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
1 августа 2019
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
1 августа 2019
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667