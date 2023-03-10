Amazon возродит отмененный анимационный сериал Мэтта Ривза о Бэтмене

Мультсериал DC «Бэтмен: Крестоносец в плаще», от которого в прошлом году отказался потоковый сервис HBO Max, обрел новую смотровую площадку. Согласно Variety, проект будет реализован при содействии Amazon Prime Video. Стример заранее заказал производство двух сезонов.

Шоу разрабатывалось для HBO Max при старом режиме правления Warner Bros., однако после слияния компании с Discovery и прихода на руководящую должность Дэвида Заслава работа была приостановлена. В итоге «Крестоносец в плаще» был продан Amazon.

Исполнительными продюсерами выступают Джей Джей Абрамс, создатель культового мультсериала о Бэтмене Брюс Тимм и режиссер Мэтт Ривз, снявший прошлогоднего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Официального синопсиса у предстоящего мультсериала пока нет. Ожидается, что зрителей ждет переосмыслением мифологии персонажа и его многочисленного окружения.

Исходя из прошлых комментариев авторов, в центре сюжета окажется молодой Брюс Уэйн, только начавший свою войну с приступным миром Готэм-сити. Сам же мегаполис будет выполнен в уникальной стилистике, напоминающей эстетику 1940 годов. Источником вдохновения служит «Бэтмен» Тимма. Согласно данным из пресс-релиза, в производстве задействованы передовые анимационные технологии.