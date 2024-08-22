Меню
Бэтмен: Крестоносец в плаще
Новости о сериале «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
7 лучших анимационных фильмов и сериалов о Бэтмене
Существует уже свыше трех десятков мультипликационных проектов о Бэтмене. В этом материале рассказываем о наиболее примечательных из них.
22 августа 2024 10:13
Темный рыцарь противостоит злодеям Готэма в трейлере мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
Сезон будет состоять из десяти серий. Все они выйдут 1 августа.
27 июня 2024 11:19
Amazon возродит отмененный анимационный сериал Мэтта Ривза о Бэтмене
Проект Джей Джея Абрамса, Мэтта Ривза и Брюса Тимма продлится минимум два сезона.
10 марта 2023 15:39
