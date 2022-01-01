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Телеканал 2+2

О телеканале

«2+2» – это украинский общенациональный телевизионный канал, вещающий как на кабельном, так и на эфирном телевидении. В первую очередь, он рассчитан на взрослую мужскую аудиторию, но передачи по вкусу для себя смогут найти и дамы. В программу входят трансляции спортивных соревнований, баскетбольных и футбольных матчей, включая Лигу Чемпионов и Лигу Европы УЕФА. Также зрителей «2+2» ждут остросюжетные американские, русские и украинские сериалы, такие как «CSI: Место преступления», «Опер по вызову», «Ментовские войны» и другие. По вечерам на канале выходят художественные фильмы разнообразных жанров: боевики, детективы, фантастика и драмы; а также выпуски украинских развлекательных телешоу.

Сериалы
Опер по вызову
Опер по вызову
детектив 2018, Украина
0.0
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