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Постер к сериалу Год собаки
Постер к сериалу Год собаки
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Киноафиша Сериалы Год собаки
Год собаки (2018 - 2018) Год собаки 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Украинский мелодраматический мини-сериал «Год собаки» – это история о девушке по имени Александра, которая предпочла отказаться от самореализации в профессии и посвятить себя мужу. При этом она закончила юридический вуз с отличием, но диплом ей так ни разу и не пригодился. Девушка вполне счастлива со своим супругом Константином. Ей нравится заботиться о доме, ухаживать за мужем и выгуливать их собаку Герду. Но однажды уютный домашний мир рушится. Костя приводит в дом свою любовницу и выгоняет Сашу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Антон Батырев
Антон Батырев
Дана Абызова
Дана Абызова
Константин Октябрьский
Константин Октябрьский
Игорь Портянко
Александр Заднепровский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Год собаки - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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