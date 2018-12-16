Украинский мелодраматический мини-сериал «Год собаки» – это история о девушке по имени Александра, которая предпочла отказаться от самореализации в профессии и посвятить себя мужу. При этом она закончила юридический вуз с отличием, но диплом ей так ни разу и не пригодился. Девушка вполне счастлива со своим супругом Константином. Ей нравится заботиться о доме, ухаживать за мужем и выгуливать их собаку Герду. Но однажды уютный домашний мир рушится. Костя приводит в дом свою любовницу и выгоняет Сашу.