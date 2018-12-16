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Год собаки 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Год собаки
Киноафиша Сериалы Год собаки Сезоны Сезон 1

Год собаки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Год собаки»

В 1 сезоне сериала «Год собаки» счастливая жизнь домохозяйки Александры рушится в одночасье. Ее супруг Костя нашел другую женщину. Вместе с любимой собакой Гердой Саша возвращается в крохотную квартиру, где живет ее мама. Двум женщинам и огромному псу тесно в одном помещении. Саша никогда не работала, посвятив себя хранению домашнего очага. Теперь несчастная девушка понимает, что ей нужно начать жизнь с чистого листа. Но вскоре с ней происходит еще одно несчастье. Героиня попадает в автокатастрофу, где получает серьезные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов считают ее виновной в ДТП.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Год собаки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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