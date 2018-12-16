В 1 сезоне сериала «Год собаки» счастливая жизнь домохозяйки Александры рушится в одночасье. Ее супруг Костя нашел другую женщину. Вместе с любимой собакой Гердой Саша возвращается в крохотную квартиру, где живет ее мама. Двум женщинам и огромному псу тесно в одном помещении. Саша никогда не работала, посвятив себя хранению домашнего очага. Теперь несчастная девушка понимает, что ей нужно начать жизнь с чистого листа. Но вскоре с ней происходит еще одно несчастье. Героиня попадает в автокатастрофу, где получает серьезные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов считают ее виновной в ДТП.