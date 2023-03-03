Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Великолепная команда 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Великолепная команда
Киноафиша Сериалы Великолепная команда Сезоны Сезон 2

Grand Crew
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Великолепная команда»

Во 2 сезоне сериала «Великолепная команда» продолжаются приключения четверых темнокожих друзей, которые во всем поддерживают друг друга. Они ходят на свидания, пытаются наладить свою личную жизнь и постоянно вовлекаются в забавные авантюры. Напомним, в предыдущем сезоне Ной не знал, готова ли Симона сделать следующий шаг в развитии их отношений, но у Ники появился план. Фэй обучал Энтони танцевальным движениям. Ной отвечает на предложение руки и сердца Симоны, что заставило парней отправиться в приключение. Ники пыталась справиться с проблемами в личной жизни при помощи алкоголя.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Великолепная команда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Вино и трафик Wine & Traffic
Сезон 2 Серия 1
3 марта 2023
Вино и этикетки Wine & Labels
Сезон 2 Серия 2
10 марта 2023
Вино и соседи Wine & Neighbors
Сезон 2 Серия 3
17 марта 2023
Вино и Охай Wine & Ojai
Сезон 2 Серия 4
24 марта 2023
Вино и дети Wine & Children
Сезон 2 Серия 5
31 марта 2023
Вино и жаркое Wine & Roasts
Сезон 2 Серия 6
7 апреля 2023
Вино и награды Wine & Honors
Сезон 2 Серия 7
14 апреля 2023
Вино и бачата Wine & Bachata
Сезон 2 Серия 8
21 апреля 2023
Вино и журналы Wine & Journals
Сезон 2 Серия 9
28 апреля 2023
Вино и дегустации Wine & Tastings
Сезон 2 Серия 10
28 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше