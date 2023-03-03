Во 2 сезоне сериала «Великолепная команда» продолжаются приключения четверых темнокожих друзей, которые во всем поддерживают друг друга. Они ходят на свидания, пытаются наладить свою личную жизнь и постоянно вовлекаются в забавные авантюры. Напомним, в предыдущем сезоне Ной не знал, готова ли Симона сделать следующий шаг в развитии их отношений, но у Ники появился план. Фэй обучал Энтони танцевальным движениям. Ной отвечает на предложение руки и сердца Симоны, что заставило парней отправиться в приключение. Ники пыталась справиться с проблемами в личной жизни при помощи алкоголя.