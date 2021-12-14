В 1 сезоне сериала «Великолепная команда» действие фокусируется на группе афроамериканцев — вот уже много лет они близко дружат, доверяя друг другу все самое важное и ценное. Каждый вечер компания главных героев собирается в своем излюбленном месте — тихом винном баре с отличным алкоголем и музыкой. Там они делятся своими самыми сокровенными тайнами, хвастаются успехами в карьере и личной жизни, а также помогают товарищам разобраться в непростых ситуациях. По ходу дела друзья переживают множество ярких событий.