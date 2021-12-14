Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Великолепная команда 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Великолепная команда
Киноафиша Сериалы Великолепная команда Сезоны Сезон 1

Grand Crew
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великолепная команда»

В 1 сезоне сериала «Великолепная команда» действие фокусируется на группе афроамериканцев — вот уже много лет они близко дружат, доверяя друг другу все самое важное и ценное. Каждый вечер компания главных героев собирается в своем излюбленном месте — тихом винном баре с отличным алкоголем и музыкой. Там они делятся своими самыми сокровенными тайнами, хвастаются успехами в карьере и личной жизни, а также помогают товарищам разобраться в непростых ситуациях. По ходу дела друзья переживают множество ярких событий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Великолепная команда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2021
Вино и интуиция Wine and Serendipity
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2021
Вино и огонь Wine & Fire
Сезон 1 Серия 3
4 января 2022
Вино и терапия Wine & Therapy
Сезон 1 Серия 4
11 января 2022
Вино и хип-хоп Wine & Hip Hop
Сезон 1 Серия 5
18 января 2022
Вино и пирог Wine & Pie
Сезон 1 Серия 6
25 января 2022
Вино и печенье Wine & Cookies
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2022
Вино и заработная плата Wine & Wages
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2022
Вино и виноградники Wine & Vineyards
Сезон 1 Серия 9
1 марта 2022
Вино и искусство Wine & Art
Сезон 1 Серия 10
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше