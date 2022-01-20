В 1 сезоне сериала «Ресторан по понятиям» несколько заключенных познакомились в тюрьме и решили объединиться. Грабители и мошенники, известные в криминальном мире как Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька, сделали выбор в пользу спокойной жизни. Однако прежде чем покинуть преступные ряды, бандиты собираются совершить последнее грандиозное ограбление. Бывшие осужденные арендуют заведение общественного питания неподалеку от отделения банка. Их задача – вырыть подземный лаз и проникнуть в хранилище. Но внезапно их ресторан с тюремным меню и хамоватыми официантами оказывается востребованным у посетителей.