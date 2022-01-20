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Ресторан по понятиям 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ресторан по понятиям
Киноафиша Сериалы Ресторан по понятиям Сезоны Сезон 1

Restoran po ponyatiyam 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ресторан по понятиям»

В 1 сезоне сериала «Ресторан по понятиям» несколько заключенных познакомились в тюрьме и решили объединиться. Грабители и мошенники, известные в криминальном мире как Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька, сделали выбор в пользу спокойной жизни. Однако прежде чем покинуть преступные ряды, бандиты собираются совершить последнее грандиозное ограбление. Бывшие осужденные арендуют заведение общественного питания неподалеку от отделения банка. Их задача – вырыть подземный лаз и проникнуть в хранилище. Но внезапно их ресторан с тюремным меню и хамоватыми официантами оказывается востребованным у посетителей.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 53 голоса
6.4 IMDb
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Список серий сериала Ресторан по понятиям График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 февраля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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