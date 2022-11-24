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Ресторан по понятиям 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ресторан по понятиям
Киноафиша Сериалы Ресторан по понятиям Сезоны Сезон 2

Restoran po ponyatiyam 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ресторан по понятиям»

Во 2 сезоне сериала «Ресторан по понятиям» приключения четырех преступников – опытного грабителя Шустрого, альфонса-афериста Кощея, драчливого задиры Кувалды и наивного и глупого вора Кильки – продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне герои познакомились за решеткой, а после выхода на свободу решили сколотить совместный бизнес. Но до того, как навсегда завязать с преступной жизнью, они устроили масштабное ограбление, чтобы средств хватило до старости. Бывшие заключенные арендовали заведение неподалеку от банка. В новом сезоне продолжится история четырех героев, которые жить не могут без воровской романтики.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 53 голоса
6.4 IMDb
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Список серий сериала Ресторан по понятиям График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
24 ноября 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
24 ноября 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
29 ноября 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
29 ноября 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
1 декабря 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
1 декабря 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
6 декабря 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
6 декабря 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
8 декабря 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
8 декабря 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
13 декабря 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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