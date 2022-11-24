Во 2 сезоне сериала «Ресторан по понятиям» приключения четырех преступников – опытного грабителя Шустрого, альфонса-афериста Кощея, драчливого задиры Кувалды и наивного и глупого вора Кильки – продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне герои познакомились за решеткой, а после выхода на свободу решили сколотить совместный бизнес. Но до того, как навсегда завязать с преступной жизнью, они устроили масштабное ограбление, чтобы средств хватило до старости. Бывшие заключенные арендовали заведение неподалеку от банка. В новом сезоне продолжится история четырех героев, которые жить не могут без воровской романтики.