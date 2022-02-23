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Отзывы о сериале «Ресторан по понятиям»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Галина Барабанщикова (Зенина) 23 февраля 2022, 20:50
Странные ощущения от просмотра. Мне кажется Дюжев отвратительно сыграл.... Даже если захотеть сделать хуже, вряд ли удастся. Такой Бездарщины никак не ожидала
23 февраля 2022, 20:50 Ответить
Матвей Качурин 24 апреля 2022, 21:39
Очень крутой сериал, залетает за один вечер. Больше всего понравилось, что тут столько всяких фразочек угарных – не могу прям))))
24 апреля 2022, 21:39 Ответить
Лида Чикало 26 апреля 2022, 09:27
С таким актерским составом фильм просто не мог получиться плохим! Очень ново, свежо и необычно.
26 апреля 2022, 09:27 Ответить
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