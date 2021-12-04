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И в счастье и в беде 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала И в счастье и в беде
Киноафиша Сериалы И в счастье и в беде Сезоны Сезон 1

И в счастье и в беде 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «И в счастье и в беде»

В 1 сезоне сериала «И в счастье и в беде» адвокат из Москвы Анна приезжает в родной городок, чтобы поддержать родителей в годовщину трагедии. Много лет назад в этот день пропала младшая сестра девушки Юля. Семья по-прежнему не может смириться с гибелью любимого ребенка и надеется на возвращение дочери. Неожиданно их вера вознаграждается. Мама видит Юлю в выпуске новостей, она оказывается среди спасенных из трудового рабства людей. Вскоре девушку привозят домой, и счастливые родные окружают ее любовью и заботой. Только Аня почему-то чувствует, что на самом деле это не ее сестра, а самозванка.

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Список серий 1-го сезона сериала «И в счастье и в беде» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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