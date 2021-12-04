В 1 сезоне сериала «И в счастье и в беде» адвокат из Москвы Анна приезжает в родной городок, чтобы поддержать родителей в годовщину трагедии. Много лет назад в этот день пропала младшая сестра девушки Юля. Семья по-прежнему не может смириться с гибелью любимого ребенка и надеется на возвращение дочери. Неожиданно их вера вознаграждается. Мама видит Юлю в выпуске новостей, она оказывается среди спасенных из трудового рабства людей. Вскоре девушку привозят домой, и счастливые родные окружают ее любовью и заботой. Только Аня почему-то чувствует, что на самом деле это не ее сестра, а самозванка.