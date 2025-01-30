Меню
Сериалы
Повести о Дунке и Эгге
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Актеры и роли
Вся информация о сериале
«Остался в восторге»: Джордж Мартин посмотрел «Рыцаря Семи Королевств» — фанаты книг могут спать спокойно
По словам автора, экранизация получилась достойной.
Написать
30 января 2025 18:00
Приквел «Игры престолов» о Межевом рыцаре будет состоять из трех небольших сезонов
Также стало известно, сколько будет сезонов у «Дома Дракона».
Написать
29 мая 2023 15:09
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?
Все, что нужно знать о забастовке сценаристов, которая поставила на паузу многие крупные проекты.
Написать
12 мая 2023 16:29
Из-за забастовки приостановлена работа над финалом «Очень странных дел» и другими проектами
Производство приквела «Игры престолов», «Блэйда» и второго сезона «Разделения» также столкнулось с проблемами.
Написать
10 мая 2023 16:01
