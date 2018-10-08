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Впереди день 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Впереди день
Киноафиша Сериалы Впереди день Сезоны Сезон 1

Впереди день 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Впереди день»

В 1 сезоне сериала «Впереди день» действие происходит в «лихие девяностые» годы в России. Жена «нового русского» Нина рассказывает о своей беременности лучшей подруге Лене и домработнице Миле. Счастье неожиданно утраивается: выясняется, что они обе также носят под сердцем малышей. Но вскоре Нина понимает, что Мила беременна от ее супруга. Все женщины собираются в ресторане, чтобы обсудить ситуацию, но оказываются в эпицентре бандитского налета. От волнения все трое одновременно начинают рожать. На свет появляются три девочки, а дружба молодых матерей закаляется на всю жизнь. Только вот счастливый отец решает уйти от жены к горничной.

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Список серий 1-го сезона сериала «Впереди день» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 октября 2018
График выхода всех сериалов
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