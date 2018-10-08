В 1 сезоне сериала «Впереди день» действие происходит в «лихие девяностые» годы в России. Жена «нового русского» Нина рассказывает о своей беременности лучшей подруге Лене и домработнице Миле. Счастье неожиданно утраивается: выясняется, что они обе также носят под сердцем малышей. Но вскоре Нина понимает, что Мила беременна от ее супруга. Все женщины собираются в ресторане, чтобы обсудить ситуацию, но оказываются в эпицентре бандитского налета. От волнения все трое одновременно начинают рожать. На свет появляются три девочки, а дружба молодых матерей закаляется на всю жизнь. Только вот счастливый отец решает уйти от жены к горничной.