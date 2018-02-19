В 1 сезоне сериала «Вольная грамота» в семье уважаемого российского князя Головина рождается внебрачная дочка Полина. Мать девочки – простая крепостная крестьянка, поэтому у самой Полины нет никаких прав на владения и титул отца. Но князь проникается к малышке родственными чувствами и воспитывает ее подле себя, как настоящую дворянку. Она получает лучшее образование и великосветские манеры. Перед смертью отец переписывает на повзрослевшую Полину свое имение и дает ей вольную. Но оставшаяся без его защиты девушка становится жертвой жестоких интриг. Все документы уничтожают, а ее хотят силой выдать замуж, как крепостную.