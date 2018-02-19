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Вольная грамота 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вольная грамота
Киноафиша Сериалы Вольная грамота Сезоны Сезон 1

Вольная грамота 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 18
Продолжительность сезона 15 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вольная грамота»

В 1 сезоне сериала «Вольная грамота» в семье уважаемого российского князя Головина рождается внебрачная дочка Полина. Мать девочки – простая крепостная крестьянка, поэтому у самой Полины нет никаких прав на владения и титул отца. Но князь проникается к малышке родственными чувствами и воспитывает ее подле себя, как настоящую дворянку. Она получает лучшее образование и великосветские манеры. Перед смертью отец переписывает на повзрослевшую Полину свое имение и дает ей вольную. Но оставшаяся без его защиты девушка становится жертвой жестоких интриг. Все документы уничтожают, а ее хотят силой выдать замуж, как крепостную.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вольная грамота» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 февраля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 февраля 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 марта 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
1 марта 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
1 марта 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
2 марта 2018
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
2 марта 2018
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
2 марта 2018
График выхода всех сериалов
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