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Ангелина 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ангелина
Киноафиша Сериалы Ангелина Сезоны Сезон 1

Ангелина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ангелина»

В 1 сезоне сериала «Ангелина» молодая деревенская знахарка известна на всю округу. К одаренной Ангелине приходят из соседних сел, чтобы спастись от страшных болезней, излечить разбитое сердце или вернуть любовь. Но будущий муж девушки Павел упрашивает ее бросить свое призвание «ради их общего будущего». Конфликт подстегивает соседка Инга, давно влюбленная в Пашу. В результате ей удается разлучить пару и увести мужчину. После свадьбы у Инги и Павла рождаются сыновья-двойняшки. Однажды дети серьезно заболевают, и взяться за лечение приходится Ангелине. Но один из мальчиков умирает, и односельчане винят в этом знахарку.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ангелина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 декабря 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 декабря 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 декабря 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 декабря 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
12 декабря 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
12 декабря 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 декабря 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
13 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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