В 1 сезоне сериала «Ангелина» молодая деревенская знахарка известна на всю округу. К одаренной Ангелине приходят из соседних сел, чтобы спастись от страшных болезней, излечить разбитое сердце или вернуть любовь. Но будущий муж девушки Павел упрашивает ее бросить свое призвание «ради их общего будущего». Конфликт подстегивает соседка Инга, давно влюбленная в Пашу. В результате ей удается разлучить пару и увести мужчину. После свадьбы у Инги и Павла рождаются сыновья-двойняшки. Однажды дети серьезно заболевают, и взяться за лечение приходится Ангелине. Но один из мальчиков умирает, и односельчане винят в этом знахарку.