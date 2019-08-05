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Экспроприатор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Экспроприатор
Киноафиша Сериалы Экспроприатор Сезоны Сезон 1

Экспроприатор 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Экспроприатор»

В 1 сезоне сериала «Экспроприатор» опытный квартирный вор Юрка по прозвищу Барон после очередного удачного дела отправляется на поезде из Ленинграда в Москву. Ему предстоит встреча со старым знакомым. В купе он погружается в воспоминания и рассказывает зрителям о своем прошлом. Выясняется, что к криминальной карьере его привела непростая судьба. Он родился в дворянской семье, а после революции стал врагом народа. Во время войны он попал в концлагерь, но с помощью влюбленной в него медсестры оказался на свободе. Тем не менее, жить в новом советском обществе Юра так и не научился, поэтому пошел по наклонной.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Экспроприатор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 августа 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 августа 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 августа 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 августа 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 августа 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 августа 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 августа 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
14 августа 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
15 августа 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
15 августа 2019
График выхода всех сериалов
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