В 1 сезоне сериала «Экспроприатор» опытный квартирный вор Юрка по прозвищу Барон после очередного удачного дела отправляется на поезде из Ленинграда в Москву. Ему предстоит встреча со старым знакомым. В купе он погружается в воспоминания и рассказывает зрителям о своем прошлом. Выясняется, что к криминальной карьере его привела непростая судьба. Он родился в дворянской семье, а после революции стал врагом народа. Во время войны он попал в концлагерь, но с помощью влюбленной в него медсестры оказался на свободе. Тем не менее, жить в новом советском обществе Юра так и не научился, поэтому пошел по наклонной.