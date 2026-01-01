Постеры сериала «Экспроприатор»

Как правильно ответить на вопрос «Как дела?», чтобы жить в достатке до старости — «нормально» и «потихоньку» оставьте неудачникам

Перестала жарить в муке и сухарях, когда попробовала эту панировку: хрустящая, воздушная, а готовится ровно за 1 минуту

Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА

Урсуляк впервые за долгое время высказался о продолжении «Ликвидации» с Гоцманом: «Можете не беспокоиться»

«С приветом по планетам»: первые зрители горько пожалели, что вообще пошли в кино на «Супергёрл»

Устали от плохих новостей? Ловите 5 новых комедий 2026 года, которые помогут забыть обо всех проблемах хотя бы на пару часов

Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10

«Появится какая-нибудь третья девица»: создатели раскрыли новые детали 6 сезона «Первого отдела» и породили десятки версий от фанатов

Оказывается, у крокодила Гены всё это время была фамилия — случайно ее раскопали: «Такая скучная»

Не из-за чертежей: лишь самые внимательные фанаты поняли, что означает кличка Архитектора в «Невском»