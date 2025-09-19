Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Чистосердечное призвание 2020 - 2025, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Чистосердечное призвание
Сезоны
Сезон 5
Чистосердечное призвание
12+
Премьера сезона
19 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
Написать отзыв
Список серий сериала Чистосердечное призвание
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 17
Сезон 5
Серия 1
19 сентября 2025
Серия 18
Сезон 5
Серия 2
19 сентября 2025
Серия 19
Сезон 5
Серия 3
19 сентября 2025
Серия 20
Сезон 5
Серия 4
19 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября
Малоизвестные, но невероятно крутые сериалы от HBO Max: 3 проекта, которые скрасят ваши выходные
7 лучших фантастических фильмов от Netflix — от кибердетектива до катастрофы мирового масштаба
«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667