Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
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