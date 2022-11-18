Меню
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» На этой неделе стриминги предлагают бросить вызов австрийскому двору, исследовать таинственный корабль, разобрать по полочкам неудачный брак и нырнуть в страну снов с Джейсоном Момоа.
18 ноября 2022 15:00
Джесси Айзенбер пытается разобраться в своей жизни в трейлере мини-сериала «Флейшман в беде»
Экранизация знаменитого романа Тэффи Бродессер-Акнер выйдет на стриминге в середине следующего месяца.
26 октября 2022 11:20
Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде»
В шоу FX и Hulu также снимутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан и Клэр Дэйнс.
31 января 2022 13:34
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
27 января 2022 15:53
