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Шпионка Гарриет 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Шпионка Гарриет
Киноафиша Сериалы Шпионка Гарриет Сезоны Сезон 2

Harriet the Spy
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шпионка Гарриет»

Во 2 сезоне сериала «Шпионка Гарриет» отважная одиннадцатилетняя девчонка, как всегда, стремится успеть везде и сразу и узнать все обо всем. Гарриет мечтает стать настоящим секретным агентом и тренируется каждый день, распутывая секреты своих родственников и соседей по улице. Она то участвует в фотоконкурсе, тайно снимая знакомых через забор, то хитростью заставляет изрядно поправившегося друга отказаться от вкусняшек, то помогает соседке завершить свой вишлист. Но иногда Гарриет действительно находит занимательные дела, которые полиция никогда бы не смогла раскрыть без ее помощи…

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Шпионка Гарриет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Генерал Клык Вашингтон General Mouthwashington
Сезон 2 Серия 1
5 мая 2023
Моя вечеринка, хочу и шпионю It's My Party and I'll Spy If I Want To
Сезон 2 Серия 2
5 мая 2023
Мир будущего World of Tomorrow
Сезон 2 Серия 3
5 мая 2023
Монетка на счастье Lucky Penny
Сезон 2 Серия 4
5 мая 2023
Оле-Голли влюблена Ole Golly in Love
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2023
Морж и плотник The Walrus and the Carpenter
Сезон 2 Серия 6
5 мая 2023
Эпоха Гарриет The Age of Harriet
Сезон 2 Серия 7
5 мая 2023
Все меня ненавидят Everyone Hates Me
Сезон 2 Серия 8
5 мая 2023
Я - луковица I Am the Onion
Сезон 2 Серия 9
5 мая 2023
Писательница Гарриет Harriet the Writer
Сезон 2 Серия 10
5 мая 2023
График выхода всех сериалов
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