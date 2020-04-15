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Если ты меня простишь 2019 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Если ты меня простишь
Киноафиша Сериалы Если ты меня простишь Сезоны Сезон 1

Якщо ти мене пробачиш 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Если ты меня простишь»

В 1 сезоне сериала «Если ты меня простишь» в жизнь Елены возвращаются призраки прошлого. Семь лет назад погиб ее муж. Семья потеряла свой бизнес и недвижимость. Елена самостоятельно выплачивала долги, воспитывала детей. Когда все беды остались позади, она снова вышла замуж и обрела покой и счастье. Накануне свадьбы дочери Елена узнает, что ее бывший муж Валерий жив. Он скрывался все это время, чтобы обезопасить свою семью. Елене предстоит разобраться с новыми проблемами и узнать семейные секреты.

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Список серий 1-го сезона сериала «Если ты меня простишь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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