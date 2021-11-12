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Снупи в космосе 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Снупи в космосе
Киноафиша Сериалы Снупи в космосе Сезоны Сезон 2

Snoopy in Space 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Снупи в космосе»

Во 2 сезоне сериала «Снупи в космосе» пес породы бигль по кличке Снупи продолжит воплощать свои мечты. Он снова побывает в открытом космосе вместе со своими верными товарищами в лице Вудстока, Чарли Брауна и других персонажей комиксов Peanuts. Новые приключения юных космонавтов во многом основываются на новых исследованиях NASA – от изучения марсианских окаменелостей и ледников до поиска дальних экзопланет вне нашей галактики. Сотрудники Космического центра Джонсона всегда готовы поддержать новобранцев.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Снупи в космосе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Поиск начинается The Search Begins
Сезон 2 Серия 1
12 ноября 2021
Новая миссия A New Mission
Сезон 2 Серия 2
12 ноября 2021
Роботы Robots
Сезон 2 Серия 3
12 ноября 2021
Марс Mars
Сезон 2 Серия 4
12 ноября 2021
Европа Europa
Сезон 2 Серия 5
12 ноября 2021
Венера Venus
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2021
Гера Hera
Сезон 2 Серия 7
12 ноября 2021
Экзопланеты Exoplanets
Сезон 2 Серия 8
12 ноября 2021
Открытие The Discovery
Сезон 2 Серия 9
12 ноября 2021
Операция "Астероид" Operation Asteroid
Сезон 2 Серия 10
12 ноября 2021
Большая картинка The Big Picture
Сезон 2 Серия 11
12 ноября 2021
Новое путешествие A New Voyage
Сезон 2 Серия 12
12 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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