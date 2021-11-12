Во 2 сезоне 12 серии сериала «Снупи в космосе» приближается финал сезона. Вернувшись домой, Снупи и его арахисовая компания придумывают забавную идею, чтобы по – настоящему отпраздновать свою успешно завершившуюся миссию. Все проходит очень хорошо.
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