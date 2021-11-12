Во 2 сезоне 2 серии сериала «Снупи в космосе» вся команда вместе со Снупи представляет специальное предложение для грядущей миссии, но новые обстоятельства заставляют их пересмотреть свой подход. Увы, сделать это оказывается не так уж и просто.
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