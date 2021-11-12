Во 2 сезоне 9 серии сериала «Снупи в космосе» разочаровывающая неудача приводит к настоящему хаосу, когда Чарли Браун делает удивительное наблюдение. К счастью, всем героям со временем удается взять себя в руки и осознать, что необходимо делать.
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