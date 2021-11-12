Во 2 сезоне 8 серии сериала «Снупи в космосе» пушистый главный герой и остальные дети ищут жизнь за пределами нашей солнечной системы. По ходу развития сюжета они сталкиваются со множеством самых разнообразных и местами даже опасных приключений.
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