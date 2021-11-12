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Присяжный 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Присяжный
Киноафиша Сериалы Присяжный Сезоны Сезон 2

Der Beischläfer
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Присяжный»

Во 2 сезоне сериала «Присяжный» у главного героя появляется масштабный план, согласно которому Джулия должна вернуться в его любимый город. По ходу развития событий Нико удается каким-то образом обмануть судью, что ужасно не нравится Чарли. Парень вынужден самостоятельно наблюдать за тем, как Юлия и Нико снова любят друг друга. Пол наконец-то готовит свой кулинарный шедевр, а Ксавьер помогает ему в организации пространства для продажи уличной еды. Увы, их бизнес неожиданно оказывается в рискованном положении. Смогут ли они его спасти?

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Присяжный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Предвзятость Befangenheit
Сезон 2 Серия 1
12 ноября 2021
Нарушение покоя Ruhestörung
Сезон 2 Серия 2
12 ноября 2021
Вторжение Hausfriedensbruch
Сезон 2 Серия 3
12 ноября 2021
Банкрот Bankrott
Сезон 2 Серия 4
12 ноября 2021
Неверность Untreue
Сезон 2 Серия 5
12 ноября 2021
Экзорцизм Exorzismus
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2021
Клевета - Часть 1 Verleumdung - Part 1
Сезон 2 Серия 7
12 ноября 2021
Клевета - Часть 2 Verleumdung - Part 2
Сезон 2 Серия 8
12 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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