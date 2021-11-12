Во 2 сезоне 1 серии сериала «Присяжный» главный герой заботится о докторе Юлии Келлерманн в окружном суде Вампершванга, по ходу дела выясняя много интересной информации. У Чарли появляется план, он хочет вернуть Юлию в Мюнхен..
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