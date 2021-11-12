Во 2 сезоне 4 серии сериала «Присяжный» тест на беременность, аукцион и ключ гарантируют, что Лина, Ксавьер и Пол рано или поздно появятся в окружном суде. По ходу дела Чарли и Юлия должны вынести приговор по итальянцу Анджело Висконти.
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