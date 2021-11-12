Во 2 сезоне 2 серии сериала «Присяжный» бывшему жениху Юлии Нико фон Блуму удается обмануть судью и вернуться в ее жизнь. По ходу дела Чарли оказывается в Мюнхене и вынужденно слушает, как Юлия и Нико занимаются любовью друг с другом...
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