«Загадка Эйнштейна» – это продолжение сериала «Загадка Фибоначчи» о математике Ольге Барковской, которая использует точные науки для расследования преступлений. Однажды героиня отправляется на юбилей декана своего факультета, но обнаруживает именинницу мертвой. Недалеко от тела лежит карточка из загадочной настольной игры. Такую же вскоре подбрасывают в вещи самой Ольги. Женщина понимает, что это шоу разыграно специально для нее. Она берется за дело вместе со следовательницей Светланой Карташовой.