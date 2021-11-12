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Киноафиша Сериалы Загадка Эйнштейна
Загадка Эйнштейна (2021 - …) Загадка Эйнштейна 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 28 минут
О чем сериал

«Загадка Эйнштейна» – это продолжение сериала «Загадка Фибоначчи» о математике Ольге Барковской, которая использует точные науки для расследования преступлений. Однажды героиня отправляется на юбилей декана своего факультета, но обнаруживает именинницу мертвой. Недалеко от тела лежит карточка из загадочной настольной игры. Такую же вскоре подбрасывают в вещи самой Ольги. Женщина понимает, что это шоу разыграно специально для нее. Она берется за дело вместе со следовательницей Светланой Карташовой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Наташа Васильева
Олег Тарасов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Загадка Эйнштейна - Сезон 1 Сезон 1
2021, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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