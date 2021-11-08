В 1 сезоне 3 серии сериала «Седьмая симфония» флейтистка Вера, несмотря на свое отчаянное положение, соглашается вернуться в оркестр. Элиасберг и Серегин едут на линию фронта, чтобы привезти в город контрабасиста Губко, но попадают под артобстрел.
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