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Седьмая симфония 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 8 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 2 8 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 4 9 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 5 10 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 6 10 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Седьмая симфония» флейтистка Вера, несмотря на свое отчаянное положение, соглашается вернуться в оркестр. Элиасберг и Серегин едут на линию фронта, чтобы привезти в город контрабасиста Губко, но попадают под артобстрел.

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