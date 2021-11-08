В 1 сезоне 1 серии сериала «Седьмая симфония» в начале блокады дирижер Элиасберг решает остаться в Ленинграде вместе с музыкантами своего оркестра. Тем временем к его супруге Надежде приезжает тяжелобольной брат, который должен находиться в ссылке.
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