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Киноафиша Сериалы Седьмая симфония Сезоны Сезон 1 Серия 2

Седьмая симфония 2021 2 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 8 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 2 8 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 4 9 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 5 10 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 6 10 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Седьмая симфония» Шостакович завершает свое новое произведение, партитуру доставляют в Ленинград. Исполнить композицию поручают Элиасбергу. Он пытается собрать оркестр, но многие музыканты ушли на фронт или погибли.

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