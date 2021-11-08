В 1 сезоне 2 серии сериала «Седьмая симфония» Шостакович завершает свое новое произведение, партитуру доставляют в Ленинград. Исполнить композицию поручают Элиасбергу. Он пытается собрать оркестр, но многие музыканты ушли на фронт или погибли.
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