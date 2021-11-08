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Седьмая симфония 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Седьмая симфония
Киноафиша Сериалы Седьмая симфония Сезоны Сезон 1

Седьмая симфония 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Седьмая симфония»

В 1 сезоне сериала «Седьмая симфония» в окруженный фашистскими войсками Ленинград доставляют партитуру легендарной музыкальной композиции Дмитрия Шостаковича. Дирижер Карл Элиасберг получает специальное задание партии – во что бы то ни стало сыграть произведение и транслировать его по радио на весь Советский Союз. Но для этого ему придется заново собрать музыкантов, ведь многие из них ушли воевать или погибли от голода. Это выступление должно стать символом будущей победы, в которую пока сложно поверить.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Седьмая симфония График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2021
2 серия
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2021
3 серия
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2021
4 серия
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2021
5 серия
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2021
6 серия
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2021
7 серия
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2021
8 серия
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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