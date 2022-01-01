Телеканал Bravo

Bravo — американский платный телевизионный канал, принадлежит NBCUniversal. Начал работу в 1980 году, считался элитарным. Изначально ориентировался на показ передач об искусстве и кино. Он был вынужден изменить концепцию, чтобы не разориться. После этого эфирная сетка стала больше ориентироваться на массовую культуру: появилось большое количество популярных реалити-шоу, много рекламы. Целевая аудитория — женщины от 25 до 54.

Главный проект — программа «Реальные домохозяйки», которая выпускалась в разных регионах США: Нью-Йорке, Атланте, Далласе и других.