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Извне 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Извне
Киноафиша Сериалы Извне Сезоны Сезон 3

From 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Извне»

В 3-м сезоне сериала «Извне» продолжается история Меттьюзов, которые столкнулись с настоящим ужасом. Напомним, в предыдущих сезонах их поездка вышла из-под контроля, когда путь машине преградило рухнувшее дерево. Джим, глава семьи, выбрал другой маршрут. Так герои попали в загадочный полупустой город. Местный шериф подсказал им дорогу, но Меттьюзам так и не удалось покинуть мистический город. Как и остальные жители, они угодили в западню. Не все пленники готовы смириться со своей участью, ведь в лесу обитают ужасные чудовища, которые угрожают жизни людей. В новом сезоне герои продолжат бороться за выживание.

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 29 голосов
7.8 IMDb
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Список серий сериала Извне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Разбить Shatter
Сезон 3 Серия 1
22 сентября 2024
Когда мы уходим When We Go
Сезон 3 Серия 2
29 сентября 2024
Мышеловка Mouse Trap
Сезон 3 Серия 3
6 октября 2024
Туда и обратно There and Back Again
Сезон 3 Серия 4
13 октября 2024
Свет дня The Light of Day
Сезон 3 Серия 5
20 октября 2024
Рубцовая ткань Scar Tissue
Сезон 3 Серия 6
27 октября 2024
Эти хрупкие жизни These Fragile Lives
Сезон 3 Серия 7
3 ноября 2024
Пороги Tresholds
Сезон 3 Серия 8
10 ноября 2024
Откровения: Глава первая Revelations: Chapter One
Сезон 3 Серия 9
17 ноября 2024
Откровения: Глава два Revelations: Chapter Two
Сезон 3 Серия 10
24 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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