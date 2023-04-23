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Извне 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Извне
Киноафиша Сериалы Извне Сезоны Сезон 2

From 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Извне»

Во 2 сезоне сериала «Извне» жители затерянного в лесах американского городка продолжают искать выход в большой мир. Однако их попыткам связаться с цивилизацией мешают жуткие потусторонние существа, обитающие в чаще. После нескольких кошмарных убийств глава семейства Мэтьюс Джим начинает верить рассказам местных обитателей, однако покинуть город не получается ни на семейном фургоне, ни пешком, ни любым другим способом. Шериф Бойд Стивенс, давно потерявший веру в спасение, не позволяет ему предпринимать новых попыток к бегству, опасаясь, что это только добавит всем проблем. Тем временем в городе появляются новые лица.

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 29 голосов
7.8 IMDb
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Список серий сериала Извне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чужаки в чужой стране Strangers In A Strange Land
Сезон 2 Серия 1
23 апреля 2023
Доброта незнакомцев The Kindness Of Strangers
Сезон 2 Серия 2
30 апреля 2023
Привязь Tether
Сезон 2 Серия 3
7 мая 2023
Этот путь пройден This Way Gone
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2023
Колыбельная Lullaby
Сезон 2 Серия 5
21 мая 2023
Па-де-де Pas De Deux
Сезон 2 Серия 6
28 мая 2023
Брюхо зверя Belly Of The Beast
Сезон 2 Серия 7
4 июня 2023
Лес для деревьев Forest For The Trees
Сезон 2 Серия 8
11 июня 2023
Шар магического огня Ball Of Magic Fire
Сезон 2 Серия 9
18 июня 2023
Однажды... Once Upon A Time…
Сезон 2 Серия 10
25 июня 2023
График выхода всех сериалов
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