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Киноафиша Сериалы Painkiller
Painkiller (2022 - …) Painkiller
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Американский криминально-драматический мини-сериал «Painkiller» – это история, посвященная опиоидному кризису в США, который накрыл страну в середине 90-х. В 2017 году власти официально признали это обстоятельство критической проблемой. Сюжет разворачивается вокруг расследования работы частной фармацевтической фирмы Purdue Pharma. В центре событий оказывается детектив Эди. Сериал основан на материале Патрика Раддена Кифа «Семья, построившая империю боли». Он был напечатан в издании The New Yorker.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Дэррин Бэйкер
Дэррин Бэйкер
Узо Адуба
Узо Адуба
Маделайне Уэст Духовны
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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