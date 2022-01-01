Американский криминально-драматический мини-сериал «Painkiller» – это история, посвященная опиоидному кризису в США, который накрыл страну в середине 90-х. В 2017 году власти официально признали это обстоятельство критической проблемой. Сюжет разворачивается вокруг расследования работы частной фармацевтической фирмы Purdue Pharma. В центре событий оказывается детектив Эди. Сериал основан на материале Патрика Раддена Кифа «Семья, построившая империю боли». Он был напечатан в издании The New Yorker.