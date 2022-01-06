Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дина Шихаби
Дина Шихаби
Dina Shihabi
О персоне
Фильмография
Новости
Дина Шихаби
Dina Shihabi
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Рост
170 см
Биография Дины Шихаби
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Реставратор видеозаписей обнаруживает зло на старых кассетах в трейлере сериала «Архив 81»
Продюсирует проект Netflix Джеймс Ван.
Написать
6 января 2022 13:03
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне