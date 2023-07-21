Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кокетка 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кокетка
Киноафиша Сериалы Кокетка Сезоны Сезон 2

Minx 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кокетка»

Во 2-м сезоне сериала «Кокетка» Джойс и Даг переживают небывалый взлет своей издательской карьеры. Выпустив первый в мире эротический журнал для женской аудитории с мужчинами-моделями, они перенесли волну общественного неодобрения и проблем с законом. Теперь фальшивое осуждение сменяется искренним восторгом. Стартап молодой женщины и ее отважного компаньона поддерживает активно развивающееся феминистическое движение. Джойс подписывает многомиллионный контракт с медиамагнатом и становится звездой. Но мир богатства и искушений таит в себе множество подводных камней и неожиданных проблем…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Кокетка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
21 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
4 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
11 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
18 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
25 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
1 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше