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Фэрфакс 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Фэрфакс
Киноафиша Сериалы Фэрфакс Сезоны Сезон 2

Fairfax 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Фэрфакс»

Во 2 сезоне сериала «Фэрфакс» продолжаются комические приключения четверых друзей из старшей школы Фэрфакса. Дерика по-прежнему пытается объединить свое увлечение модой с заботой об экологии. Бенни скупает кроссовки из последних коллекций. Трумэн мечтает стать настоящим кинорежиссером и найти девушку. А Дейл, прибывший из штата Орегон, постепенно привыкает к своему новому дому и пытается влиться в местное школьное общество. Их борьба за влияние и подписчиков в соцсетях обретает все более нелепые формы.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Фэрфакс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Фэрфакс ночью Fairfax at Night
Сезон 2 Серия 1
10 июня 2022
Итак, вы думаете, что можете горевать? So You Think You Can Grieve?
Сезон 2 Серия 2
10 июня 2022
Круг шумихи The Circle of Hype
Сезон 2 Серия 3
10 июня 2022
День карьеры Career Day
Сезон 2 Серия 4
10 июня 2022
Бинч в огне This Binch is on Fire
Сезон 2 Серия 5
10 июня 2022
Влияние 9 Clout 9
Сезон 2 Серия 6
10 июня 2022
Большой маленький ИИ Big Little AI's
Сезон 2 Серия 7
10 июня 2022
Война моды Fashion War
Сезон 2 Серия 8
10 июня 2022
График выхода всех сериалов
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